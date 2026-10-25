Serie D. Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, la società Nissa FC ha disposto il silenzio stampa

Dopo la sconfitta esterna, la quarta in nove partite finora giocate, contro il Sambiase 1-0, nessuna dichiarazione a commento della partita persa s’è registrata in casa biancoscudata. Ciò poiché la società Nissa Fc ha disposto il silenzio stampa. Lo ha fatto tramite un comunicato a firma del suo amministratore unico Antonio Marrone (nella foto).

Nel comunicato si legge: “La NISSA F.C. comunica che, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, è stato disposto il silenzio stampa per tutti i propri tesserati e componenti dell’organigramma societario. Ogni nuova eventuale comunicazione sarà diffusa esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Club”.

Dunque, bocche cucite, niente commenti, niente interviste, niente di niente. Il tutto in attesa che arrivino novità da parte di una società la cui squadra, fin qui, non ha ottenuto sul campo i risultati per i quali è stata costruita.