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Serie A, oggi Monza-Napoli 0-1 – Diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Monza-Napoli 0-1 – Diretta

Mer, 28/10/2026 - 20:41

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(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, gli azzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – in trasferta nella nona giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio show contro la Roma per 3-3 al Maradona, mentre quella di Juric ha perso contro il Torino in trasferta per 3-2. Nel prossimo turno di campionato il Napoli farà visita alla Juventus mentre il Monza giocherà a Bologna.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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