Seconda Categoria. Il Delia conquista il derby provinciale con un successo netto 4-1 sulla Caterinese; Terranova ko

Nel girone B del campionato di Seconda Categoria il derby provinciale tra Delia e Caterinese s’è concluso con la netta affermazione del Delia che al “Carvello” ha battuto 4-1 la Caterinese. Le reti del successo deliano sono state realizzate da Di Marco, Cutaia e da una doppietta di Fonti.

La vittoria dei padroni di casa ha permesso al Delia di salire in classifica e di portarsi a quota 9 al terzo posto a pari punti con il Bovo Marina di Montallegro. Per la Caterinese, invece, ancora una sconfitta ed una posizione di classifica che preoccupa poichè la squadra di mister Falzone è ora ultima in classifica nel girone B del campionato di Seconda Categoria con un solo punto in classifica. Nel prossimo turno di campionato, in programma domenica, il Delia sarà impegnato in trasferta contro il Città di Campofelice di Roccella (ore 14,30), mentre la Caterinese se la vedrà in casa contro il Saraceno Don Bosco (ore 14,30).

Nel girone G, invece, il Terranova ha perso 3-2 sul campo del Rosolini Calcio in una gara ricca di gol ed emozioni. Per il gelesi sono stati Cosentino e Iapichello a realizzare le reti che, purtroppo, non sono servite ai giallorossi di Paolo Comandatore per pareggiare il conto di un match intenso e parecchio combattuto. Il Terranova, pertanto, nel girone G di Seconda categoria, è rimasto fermo a quota 9 in classifica. E sabato prossimo nell’anticipo se la vedrà in casa contro il Motia Futura (ore 17). (Foto Caterinese)