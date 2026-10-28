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Scintille tra Meloni e giornalista su scontri ai cortei: “Credo nello Stato di diritto, difende la gente perbene”

AdnKronos

Scintille tra Meloni e giornalista su scontri ai cortei: “Credo nello Stato di diritto, difende la gente perbene”

Mer, 28/10/2026 - 20:10

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(Adnkronos) – ''Io ci credo sempre allo Stato di diritto, lei invece ci crede?''. Al termine della lunga conferenza stampa a palazzo Chigi sulla manovra, Giorgia Meloni si rivolge così a una giornalista che le chiede se creda nello Stato di diritto. "Credo nello Stato di diritto – insiste la premier prima di lasciare la sala – che vuol dire soprattutto difendere la gente perbene dalle persone violente". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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