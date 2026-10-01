Santa Caterina. Sopralluogo all’ex ufficio di collocamento destinato alla realizzazione di un micro nido comunale

SANTA CATERINA. E’ stato effettuato dal sindaco Giuseppe Natale un sopralluogo presso lo stabile dell’ex Ufficio Collocamento, oggi destinato alla realizzazione di un Micro-nido comunale attraverso un intervento finanziato dal PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. L’intervento PNRR prevedeva principalmente la realizzazione delle opere strutturali. “Abbiamo quindi ereditato un’opera già avviata, ma che necessitava di ulteriori interventi per poterla rendere più funzionale”.

Per questo, l’attuale Amministrazione ha assunto l’onere di reperire ulteriori €150.000,00, necessari per le opere complementari, dalla pavimentazione e dall’intonacatura dell’intera struttura al potenziamento dell’impianto elettrico, oltre agli altri interventi necessari per rendere l’immobile pienamente fruibile.

Secondo il sindaco : “Al contrario di quanto qualcuno potrebbe far pensare, non ci è stata lasciata una struttura già pronta per essere inaugurata. Ci è stata lasciata una struttura che richiede ancora interventi e lavoro che a causa del ristretto budget offerto dal PNRR non potevano essere raggiunti in prima battuta. Ed è proprio su questo che stiamo lavorando, per rendere la struttura pienamente funzionale e consegnarla alla comunità. Un lavoro che portiamo avanti con attenzione e responsabilità, affinché il Micro-nido possa diventare una struttura adeguata alle esigenze dei nostri bambini e delle loro famiglie”.