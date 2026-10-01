Butera. Tutto pronto per la XVI Sagra Enogastronomica dei prodotti tipici del territorio dal 2 al 4 ottobre

BUTERA. È tutto pronto per la XVI Sagra eno-gastronomica dei prodotti tipici del territorio, in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Una tre giorni che porterà nel centro storico degustazioni, tradizioni, arte, musica, intrattenimento e ospiti, con gli stand dei prodotti tipici protagonisti della manifestazione.

Venerdì 2 ottobre: si parte tra cultura, sport e musica. Il programma prende il via alle 17, nell’Aula consiliare, con il convegno “Il cibo della longevità – Anima antica della Sicilia” e la presentazione del libro “Sicilia: cibo e poesia” della dottoressa Maria Grazia Fasciana. Nell’Atrio comunale sarà inoltre possibile visitare la mostra di pittura di Dino Lancianese, “Il Maestro del Sughero”.

Alle 18, in piazza Gramsci, spazio allo sport con Oasi dello Sport, insieme a Valentino Quattrocchi e Angelo Calabrese, per una dimostrazione dedicata alla difesa personale e alle arti marziali Wing Tsun Kung Fu.

Alle 19, in piazza Dante, l’inaugurazione degli stand degustativi sarà accompagnata dallo spettacolo itinerante del gruppo folk “A Lanterna”. La serata si chiuderà alle 21, sempre in piazza Dante, con il concerto della Sicilian Some Time Less.

Sabato si comincia alle 10.30, in piazza Gevelsberg, con la quarta edizione di “Basta un fiore”, iniziativa di Butera Green dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale, con Alice Anita Di Menza e Gaetano Navarra. Alle 18 apriranno gli stand degustativi. Proseguiranno anche la mostra di Dino Lancianese e gli spettacoli itineranti del gruppo “A Lanterna”. In piazza Gramsci torna Oasi dello Sport con Valentino Quattrocchi e Ilenia Noto e la particolare challenge: rimanere appesi a una sbarra sostenendo un peso il più a lungo possibile.Grande appuntamento musicale alle 21.30, in piazza Dante, con il concerto di Danilo Sacco.

La domenica si apre alle 10.30 in piazza Gramsci con la quarta edizione di “Basta un fiore”, sempre nell’ambito di Butera Green. Alle 18 riapriranno gli stand degustativi e proseguiranno le iniziative nell’Atrio comunale, con la mostra di Dino Lancianese, e in piazza Gramsci con Oasi dello Sport, Valentino Quattrocchi e Ilenia Noto.Non mancherà lo spettacolo itinerante del gruppo folk “A Lanterna”.

A chiudere la XVI Sagra sarà, alle 21.30 in piazza Dante, il Variety Comedy Show con Roberto Lipari, Manlio Dovi, Manfredi Di Liberto e Antonio Panzica. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare il Castello Arabo-Normanno, a cura dei ragazzi del Servizio Civile. Per raggiungere comodamente il centro della festa sono previste aree parcheggio presso il cimitero e piazza Sicilia, con servizio navetta gratuito da e per il campo sportivo. Tre giorni per vivere Butera, assaggiare le eccellenze del territorio e lasciarsi coinvolgere da musica, spettacoli e tradizioni. L’appuntamento è dal 2 al 4 ottobre con “Butera a tavola”. (Quotidiano di Gela)