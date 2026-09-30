Serradifalco piange la scomparsa del compagno Totò Augello, icona della Sinistra, dell’Usef e dell’Anpi

SERRADIFALCO. Il paese s’è risvegliato con una tristissima notizia: Salvatore Augello è deceduto a seguito di un malore; inutile la corsa verso l’Ospedale di Caltanissetta perchè i medici non hanno potuto che constatarne la morte. Per tutti Salvatore Augello è stato Totò. Già consigliere comunale e vice sindaco con il Partito Comunista prima e con il Partito Democratico poi, nonchè candidato alle elezioni regionali con il Partito Comunista, presidente regionale per oltre 50 anni dell’Usef e da ultimo anche presidente dell’Anpi di Serradifalco e Montedoro, è stato un uomo della Sinistra più autentica, quella dei valori come base di un’azione politica che guardava ai lavoratori come priorità e base per una società migliore e più vivibile.

Carattere sanguigno, dotato di una gran bella dialettica, Totò Augello con la sua figura politica e sociale ha attraversato oltre 60 anni di vita politica non solo a Serradifalco ma anche in provincia di Caltanissetta e anche a livello regionale. La notizia della sua morte ha rattristato tutti. A partire dal sindaco Leonardo Burgio che ha proclamato il lutto cittadino per la sua scomparsa. Anche il giovane presidente del consiglio Daniele Territo ha espresso il proprio cordoglio, a nome del Circolo Pd di Serradifalco, di cui è segretario cittadino, per la scomparsa di un uomo che tanto ha dato alla causa del Partito e, più in generale, della Sinistra. Attestazioni di cordoglio sono giunte anche dal segretario provinciale del Pd Renzo Bufalino, oltre che dall’Usef regionale e dall’Anpi provinciale.

Il sindaco Leonardo Burgio ha così commentato la scomparsa di Totò Augello: “Ci sono persone la cui scomparsa non riguarda soltanto la famiglia e gli amici più cari, ma lascia un vuoto nell’intera comunità. Questa notte ci ha lasciati Salvatore “Totò” Augello. Con lui se ne va una parte importante della storia contemporanea di Serradifalco. Un uomo che ha attraversato decenni della vita del nostro paese, dedicando una parte significativa della propria esistenza al lavoro, all’impegno sociale e politico, alla difesa dei lavoratori e, soprattutto, a quel legame indissolubile con la propria terra e con la propria comunità. Totò Augello è stato per lunghi anni una voce di Serradifalco anche oltre i confini della Sicilia. Attraverso il suo impegno nell’USEF ha continuato a mantenere vivo il rapporto tra la nostra comunità e le tante generazioni di siciliani e serradifalchesi costrette dall’emigrazione a vivere lontano dalla propria terra.

Il suo impegno è stato rivolto anche al mondo del lavoro e dei minatori e alla vita amministrativa e politica del nostro paese. È stato consigliere comunale nonché Vice Sindaco e protagonista di importanti stagioni della vita sociale di Serradifalco, sempre animato da una forte passione civile e dalla volontà di dare voce alle persone e alle istanze della nostra comunità. Chi lo ha conosciuto ne ricorderà la determinazione, la schiettezza, la passione e la capacità di difendere con convinzione le proprie idee. Io, da Sindaco, ma prima ancora da serradifalchese, sento profondamente questa perdita. Totò Augello apparteneva a quella generazione di uomini che hanno vissuto l’impegno pubblico come una responsabilità verso la propria comunità. Una generazione che ha conosciuto il sacrificio, il lavoro, l’emigrazione e le grandi trasformazioni sociali, senza mai spezzare il legame con Serradifalco. Oggi quel legame ci consegna un sentimento profondo di mestizia e di riconoscenza. In questo momento di immenso dolore, rivolgo, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale dell’intera comunità di Serradifalco, le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Augello, alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i suoi cari. A loro giunga l’abbraccio affettuoso e commosso di tutta Serradifalco, nella consapevolezza che nessuna parola può davvero colmare il vuoto lasciato dalla perdita di una persona così profondamente legata alla nostra comunità. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera cittadinanza, proclamerò il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali. Sarà il modo con cui Serradifalco, tutta insieme, vorrà fermarsi, raccogliersi nel silenzio e accompagnare Totò nel suo ultimo viaggio. Ciao Totò. Serradifalco non dimenticherà il tuo nome, il tuo impegno e il tuo amore per questa comunità. Ciao Maestro”.

Il Circolo cittadino del Pd ha invece sottolineato: “La nostra comunità politica è attonita alla notizia della scomparsa di Totò Augello, una delle figure che hanno saputo interpretare con maggiore coerenza e passione l’impegno politico e sociale nella nostra terra. La sua è stata una vita fatta di militanza e di battaglie: per la giustizia sociale, per la dignità del lavoro, per i diritti dei minatori e dei lavoratori, sempre dalla parte di chi chiedeva diritti, uguaglianza e condizioni di vita più giuste e dignitose.

Totò Augello apparteneva a quella politica fatta di presenza, sacrificio, partecipazione e radicamento nel territorio. Una politica che non si limitava alle parole, ma che trovava nelle lotte dei lavoratori e nelle rivendicazioni sociali la propria ragione più profonda. Con lui scompare una parte importante della nostra storia politica e sociale. Ma resta una testimonianza che non può essere dispersa: quella di chi ha scelto di dedicare la propria vita alle idee, alle persone e alle battaglie in cui credeva. Il modo migliore per ricordarlo sarà continuare quelle battaglie, custodendo la memoria di una stagione politica che ha contribuito a dare voce e dignità al mondo del lavoro. Alla famiglia, ai compagni e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo lungo cammino, il nostro più profondo cordoglio”.

L’Usef, invece, ha rimarcato: “Salvatore non è stato semplicemente un dirigente dell’USEF. È stato una delle sue anime, una delle persone che più hanno creduto nel valore dell’associazionismo degli emigrati, nel rapporto tra la Sicilia e le sue comunità nel mondo, nella forza della memoria e nella necessità di costruire legami capaci di guardare al futuro. Per tanti di noi è stato un compagno di strada, un interlocutore, un amico.

Con lui abbiamo condiviso idee, progetti, battaglie, momenti difficili e grandi speranze sempre dentro una comune passione per la Sicilia e per gli uomini e le donne che, partendo da questa terra, hanno costruito la loro vita nel mondo. Con Salvatore scompare una parte importante della storia dell’USEF e dell’emigrazione siciliana. Ma soprattutto scompare un uomo al quale era impossibile non riconoscere passione, generosità e dedizione. Oggi il dolore rende difficile trovare le parole giuste. Possiamo soltanto dire grazie, Salvatore, per quello che hai fatto, per quello in cui hai creduto e per la strada che hai contribuito a tracciare. Ciao Salvatore. Ci mancherai”.

L’Anpi di Serradifalco e Montedoro, infine, in una nota ha concluso: “Con Salvatore Augello se ne va un punto di riferimento straordinario, un custode dei valori della Resistenza serradifalchese e del vallone, un uomo che, con il suo impegno, ha testimoniato e difeso i valori della Libertà e della Democrazia. Resterà per tutti noi una guida fondamentale e un autentico faro in termini di idee, proposte e iniziative sempre a sostegno dei valori della Resistenza che ha saputo incarnare sempre, comunque e ovunque, con coerenza, impegno e determinazione”.