Da Caltanissetta a Tijuana, “Cuddles” di Davide Vinciprova feat. Luxinliminali scelta come colonna sonora di “Corazon de Marruecos”

Dal successo di “Buenas noches”, al disco d’oro con l’album “This is Dad”, il cantautore Siciliano Davide Vinciprova conquista un nuovo prestigioso traguardo internazionale. Il brano accompagnerà dal 2027 la nuova grande telenovela messicana, destinata al pubblico locale e degli Stati Uniti D’America.

Il brano è stato scelto come colonna sonora della nuova telenovela messicana, la cui messa in onda è prevista a partire dal 17 Gennaio 2027 negli Stati Uniti d’America e dal 18 Gennaio 2027 in Messico. Un riconoscimento importante per Davide Vinciprova, soprattutto alla luce del rapporto già consolidato con il pubblico messicano. Proprio in Messico, infatti, “Buenas noches”, tratto dall’album “This is Dad”, ha ottenuto un enorme riscontro, contribuendo alla crescente notorietà internazionale dell’artista e “This is Dad” ha aggiunto al percorso di Vinciprova un altro capitolo significativo come la conquista del “Disco d’Oro”, diventato uno dei simboli di una carriera che continua ad allargare i propri orizzonti.

“Cuddles” nasce dall’incontro tra l’esperienza del cantautore Siciliano e l’universo pop di Luxinliminali. Una collaborazione che oggi assume un significato ancora più ampio. La canzone non sarà infatti soltanto un nuovo capitolo discografico, ma accompagnerà le vicende dei protagonisti di “Corazon de Marruecos”, entrando nelle case di milioni di spettatori attraverso la televisione. La parabola recente di Davide Vinciprova sembra così seguire una traiettoria precisa e mentre cresce l’attesa per “Corazon de Marruecos”, cresce anche la curiosità intorno alla sua colonna sonora. Il 2027 si annuncia dunque come l’anno di un nuovo incontro artistico tra mondi apparentemente lontani, ma uniti da un linguaggio universale come quello della musica. “Cuddles” è pronta a raccontare, nota dopo nota, una storia destinata a viaggiare dall’altra parte dell’oceano. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube e tante altre a partire dal 1 Novembre 2026.