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Trasporto pubblico locale, Di Paola (M5S): un milione di euro in più ai Comuni in dissesto per garantire il servizio ai fragili

Redazione

Trasporto pubblico locale, Di Paola (M5S): un milione di euro in più ai Comuni in dissesto per garantire il servizio ai fragili

Mer, 30/09/2026 - 17:28

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Un milione di euro in più rispetto al fondo originario, da destinare ai Comuni siciliani in dissesto finanziario per il potenziamento del trasporto pubblico locale a favore delle categorie fragili. Lo prevede un emendamento del vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, depositato nell’ambito della variazione di bilancio, in discussione in questi giorni a Palazzo dei Normanni.

“L’esigenza – spiega Di Paola – nasce dal fatto che i Comuni stanno riscontrando un forte incremento delle richieste di abbonamenti per la mobilità locale, provenienti soprattutto dalle categorie fragili. Un effetto prevedibile, dato l’aumento esponenziale del costo dei carburanti e la conseguente scelta di molte famiglie di lasciare parcheggiati i mezzi privati e poter usufruire del trasporto pubblico per recarsi a scuola e al lavoro. In Sicilia, purtroppo, sono moltissimi i Comuni che non hanno gli strumenti finanziari per garantire già i servizi minimi, perché si trovano in condizioni di dissesto”.

“Ho incontrato proprio stamattina – aggiunge – l’assessore comunale alla Mobilità di Gela, Simone Morgana, che sottolineava la medesima necessità per i Comuni di poter far fronte a questa crescente richiesta. Oltre all’emendamento che prevede questo aumento del fondo regionale destinato ai Comuni, saremo certamente più efficaci con la legge di stabilità 2027”, conclude Di Paola.

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