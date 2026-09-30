Trasporto pubblico locale, Di Paola (M5S): un milione di euro in più ai Comuni in dissesto per garantire il servizio ai fragili

Un milione di euro in più rispetto al fondo originario, da destinare ai Comuni siciliani in dissesto finanziario per il potenziamento del trasporto pubblico locale a favore delle categorie fragili. Lo prevede un emendamento del vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, depositato nell’ambito della variazione di bilancio, in discussione in questi giorni a Palazzo dei Normanni.

“L’esigenza – spiega Di Paola – nasce dal fatto che i Comuni stanno riscontrando un forte incremento delle richieste di abbonamenti per la mobilità locale, provenienti soprattutto dalle categorie fragili. Un effetto prevedibile, dato l’aumento esponenziale del costo dei carburanti e la conseguente scelta di molte famiglie di lasciare parcheggiati i mezzi privati e poter usufruire del trasporto pubblico per recarsi a scuola e al lavoro. In Sicilia, purtroppo, sono moltissimi i Comuni che non hanno gli strumenti finanziari per garantire già i servizi minimi, perché si trovano in condizioni di dissesto”.

“Ho incontrato proprio stamattina – aggiunge – l’assessore comunale alla Mobilità di Gela, Simone Morgana, che sottolineava la medesima necessità per i Comuni di poter far fronte a questa crescente richiesta. Oltre all’emendamento che prevede questo aumento del fondo regionale destinato ai Comuni, saremo certamente più efficaci con la legge di stabilità 2027”, conclude Di Paola.