Caltanissetta, dall’intrattenimento all’inclusione sociale: ripartono le trasmissioni di Radio Opportunity

CALTANISSETTA – Ripartono a pieno ritmo le trasmissioni di Radio Opportunity, la web radio di Caltanissetta che, per il terzo anno consecutivo, torna a fare compagnia ai suoi ascoltatori con un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili. A partire dal mese di ottobre, l’emittente riaccende i microfoni inaugurando una programmazione che unisce intrattenimento, cultura ed inclusione sociale. Il nuovo percorso radiofonico si apre con il ritorno di format molto amati dal pubblico: a partire da Fantaoroscopo e dal travolgente Tania da Morire, entrambi a cura di Tania Costa. Spazio anche all’energia e al divertimento con Faust & Furios condotto da Fausto di Maria, e agli approfondimenti sportivi con Fuori Gioco, affidato alle voci di Mirko Pinto e Lorenzo Natale. Grande attenzione viene riservata anche alla cultura con Ad Arte Volume, curato da Debora Scarfia, e ai temi di profondo valore umano e sociale grazie a Insieme Cerchiamo l’invisibile, un format corale condotto da Aldo Amico, Ileana Papanno, Asia Cicero e Laura Cannavò. Non mancheranno inoltre le Buone Notizie, guidate da Giuseppina Amico insieme ai ragazzi speciali di Raggi d’Isole, per raccontare storie di valore e integrazione.L’offerta musicale e d’intrattenimento si arricchirà ulteriormente verso la fine di ottobre con la nuova stagione di House of Rock, lo spazio dedicato alla grande musica rock condotto da Calogero Piscopo.La stagione di Radio Opportunity, emittente in crescita della cooperativa Etnos, si distingue quest’anno per la sua forte dinamicità: l’emittente ha infatti scelto di far partire molte altre trasmissioni appositamente nel corso del mese di novembre. Una decisione strategica pensata per rendere il palinsesto ancora più vivo, flessibile e in continua evoluzione, capace di rinnovare l’offerta e sorprendere gli ascoltatori settimana dopo settimana.Radio Opportunity si conferma così un punto di riferimento centrale per il territorio, offrendo una voce libera, plurale e vicina al proprio pubblico. È possibile seguire tutti gli aggiornamenti, i programmi e la diretta streaming attraverso i canali web ufficiali dell’emittente.