A Gela insediati i nuovi Comandanti del Reparto Territoriale dei Carabinieri

Nei giorni scorsi a Gela si sono insediati il nuovo Comandante del Reparto Territoriale, Tenente Colonnello Antonio STANIZZI e il Comandante della Sezione Operativa del N.O.RM., Sottotenente Biagio LUBRITTO.

Il Tenente Colonnello Antonio STANIZZI, nativo di Aosta, ha maturato nel corso della propria carriera una significativa esperienza nei diversi ambiti operativi dell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver frequentato il 182° Corso Allievi Ufficiali presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma, ha iniziato il proprio percorso quale Comandante di Plotone presso la Compagnia Speciale del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia. Successivamente ha frequentato il 48° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per poi assumere, dal 2008 al 2012, il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia (FG). Ha quindi prestato servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, prima di assumere, dal 2013 al 2015, il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa. Nel prosieguo della carriera ha comandato la Compagnia Carabinieri di Vimercate e, successivamente, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria. Dal 2023 al 2026 ha retto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Treviglio, alla guida del dispositivo territoriale della Bassa Bergamasca.

Il Sottotenente Biagio LUBRITTO, originario della provincia di Salerno, si è arruolato nell’Arma nel 2010, frequentando il corso per Allievi Marescialli a Velletri. Dopo un primo incarico presso l’8° Reggimento Lazio, è stato assegnato alla Compagnia di Adria (RO) come addetto alla Stazione e, successivamente, al Nucleo Investigativo di Rovigo. Nel 2020 è stato trasferito al ROS – Reparto Anticrimine di Napoli, ove ha prestato servizio fino ad agosto 2024, quando è stato ammesso alla frequenza del 7° Corso Applicativo Biennale per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.