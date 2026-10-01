Marianopoli. Approvata all’unanimità mozione dei consiglieri di opposizione per la climatizzazione degli edifici scolastici

MARIANOPOLI. Il Consiglio comunale di Marianopoli ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, componenti del gruppo di opposizione consiliare “Forza Democratica Marianopoli”, per promuovere interventi urgenti di climatizzazione e adeguamento climatico degli edifici scolastici siciliani. La proposta pone al centro il benessere degli alunni, dei docenti e del personale scolastico e la necessità di garantire ambienti adeguati allo svolgimento delle attività didattiche. Nella mozione e nella relazione illustrativa, i proponenti evidenziano l’esigenza di affrontare il problema del caldo nelle aule attraverso una programmazione strutturale e pluriennale, superando il ricorso a misure temporanee come la riduzione degli orari o il rinvio dell’avvio delle lezioni.

Con l’approvazione, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere al Presidente della Regione Siciliana, al Governo regionale e all’Assemblea Regionale Siciliana una ricognizione delle condizioni degli edifici scolastici e la predisposizione di un Piano regionale straordinario, sostenuto da uno stanziamento specifico e adeguato già nella prossima variazione del bilancio regionale. Le risorse richieste dovranno essere assegnate secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, dando priorità agli edifici maggiormente esposti alle alte temperature e alle situazioni più critiche.

La mozione propone una riqualificazione più ampia delle scuole: sistemi di raffrescamento ad alta efficienza, isolamento termico, schermature solari, ventilazione e, dove tecnicamente ed economicamente possibile, integrazione con impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili. È inoltre richiesto il coordinamento tra Regione, istituzioni scolastiche ed enti proprietari degli immobili, con procedure semplici e tempi certi. Il voto unanime attribuisce all’iniziativa del gruppo di opposizione il valore di una richiesta condivisa dall’intero Consiglio comunale, rivolta alle istituzioni regionali a tutela della comunità scolastica. La mozione impegna infine l’Amministrazione a trasmettere la deliberazione alle autorità regionali competenti e ai presidenti dei gruppi parlamentari dell’ARS, affinché siano promossi gli interventi e i finanziamenti richiesti.