Salute

Santa Caterina protagonista per la Settimana Nazionale della Dislessia

Redazione 1

Santa Caterina protagonista per la Settimana Nazionale della Dislessia

Gio, 01/10/2026 - 07:44

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SANTA CATERINA. Lunedì 5 ottobre alle ore 15.00, presso il Plesso Michele Capra, si terrà un importante laboratorio dedicato a docenti e genitori, in occasione della Dyslexia Week. Un momento di confronto e sensibilizzazione per conoscere meglio la dislessia e approfondire strumenti, strategie ed esperienze utili nella scuola e nella vita quotidiana.

Giovedì 8 ottobre, inoltre, il Palazzo Comunale sarà illuminato di blu per partecipare alla Giornata Internazionale della Dislessia, un gesto simbolico per accendere l’attenzione e sensibilizzare la comunità su questo importante tema.

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