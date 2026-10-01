Santa Caterina protagonista per la Settimana Nazionale della Dislessia

SANTA CATERINA. Lunedì 5 ottobre alle ore 15.00, presso il Plesso Michele Capra, si terrà un importante laboratorio dedicato a docenti e genitori, in occasione della Dyslexia Week. Un momento di confronto e sensibilizzazione per conoscere meglio la dislessia e approfondire strumenti, strategie ed esperienze utili nella scuola e nella vita quotidiana.

Giovedì 8 ottobre, inoltre, il Palazzo Comunale sarà illuminato di blu per partecipare alla Giornata Internazionale della Dislessia, un gesto simbolico per accendere l’attenzione e sensibilizzare la comunità su questo importante tema.