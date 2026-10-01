Pedone travolto da un’auto in viale Giostra a Messina, è in gravi condizioni

È ricoverato in Terapia intensiva al Policlinico di Messina il 38enne investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri sul viale Giostra. L’uomo, soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ha riportato un grave trauma cranico e nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel reparto di Neurochirurgia. Al termine dell’operazione è stato trasferito in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze dell’investimento. (ITALPRESS).