Poste Italiane. In Provincia di Caltanissetta pensioni di ottobre in pagamento da giovedì 1

Poste Italiane comunica che in tutti i 36 uffici postali della provincia di Caltanissetta le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da giovedì 1.

Dalla stessa data, le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 37 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello. Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.

I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat. Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.