Riesi. definizione agevolata dei tributi: prorogato al 30 ottobre il termine per le istanze

RIESI. Il Consiglio Comunale di Riesi ha approvato all’unanimità la modifica al regolamento sulla definizione agevolata dei tributi comunali, prorogando dal 30 settembre al 30 ottobre 2026 il termine per la presentazione delle istanze. Il provvedimento, proposto dall’Assessore ai Tributi Giuseppe Baglio, consente quindi ai contribuenti di avere un ulteriore mese di tempo per verificare la propria posizione e procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, alla regolarizzazione attraverso la definizione agevolata.

L’approvazione arriva dopo che, negli scorsi giorni, l’Amministrazione Comunale ha ascoltato e recepito le istanze emerse da parte della cittadinanza e dei professionisti che assistono i contribuenti nelle procedure, orientate alla possibilità di disporre di un ulteriore mese per completare gli adempimenti necessari. «Siamo soddisfatti dell’approvazione di questa modifica – dichiara l’Assessore ai Tributi Giuseppe Baglio – che va incontro alle esigenze manifestate in questi giorni da cittadini e professionisti. Abbiamo ritenuto opportuno concedere un ulteriore mese di tempo per consentire ai contribuenti di verificare con maggiore attenzione la propria posizione, reperire la documentazione necessaria e completare correttamente la procedura di adesione. Il nuovo termine del 30 ottobre rappresenta un’ulteriore possibilità per chi non ha ancora concluso la procedura».

La proroga consentirà ai contribuenti che non hanno ancora presentato l’istanza di usufruire di un ulteriore periodo per aderire alla definizione agevolata. Resta inoltre attiva la piattaforma telematica dedicata, accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche nei giorni festivi, attraverso la quale è possibile verificare la propria posizione e presentare direttamente online la domanda. «La possibilità di disporre di un mese in più – prosegue Baglio – permette di distribuire meglio il lavoro e di evitare una concentrazione delle richieste negli ultimi giorni. È un’attenzione che abbiamo ritenuto doverosa nei confronti dei contribuenti e di tutti quei professionisti, CAF e patronati che stanno supportando i cittadini nelle procedure.

Desidero ringraziare il Responsabile dell’Area Tributi, Rag. Antonino Bontà, e tutto il personale dell’Ufficio – continua l’assessore Baglio – per l’impegno che stanno mettendo quotidianamente nella gestione delle pratiche e nell’assistenza ai contribuenti. L’elevato numero di adesioni registrato rappresenta anche una concreta dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici, che stanno affrontando una mole significativa di attività con attenzione, disponibilità e professionalità».

Soddisfazione viene espressa anche dal Presidente del Consiglio Comunale Dario La Rosa, che sottolinea l’attenzione rivolta dal Consiglio alle esigenze emerse tra i contribuenti. «L’approvazione della modifica al regolamento consente di dare una risposta concreta alle esigenze manifestate in questi giorni dalla cittadinanza e dai professionisti – dichiara il Presidente – Come Consiglio Comunale abbiamo affrontato il provvedimento tenendo conto della necessità di consentire ai contribuenti di avere un ulteriore mese a disposizione per completare le procedure. Il nuovo termine del 30 ottobre rappresenta quindi un’opportunità aggiuntiva per chi intende regolarizzare la propria posizione. Ringrazio i consiglieri per il contributo dato ai lavori e il Responsabile dell’Area Tributi e tutto il personale dell’Ufficio per l’attività che stanno portando avanti nella gestione delle numerose istanze». Con la modifica approvata, il nuovo termine per la presentazione delle istanze è quindi fissato al 30 ottobre 2026. L’Amministrazione Comunale invita i contribuenti interessati a utilizzare il periodo aggiuntivo per verificare la propria posizione e valutare l’adesione alla definizione agevolata, utilizzando anche la piattaforma telematica già disponibile per la gestione delle procedure.