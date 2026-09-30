Caltanissetta. Manuel Bonaffini nominato Consulente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars

CALTANISSETTA. Manuel Bonaffini, Vice Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Caltanissetta con delega all’Area Nord, è stato nominato consulente del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana per le tematiche legate alla sicurezza territoriale, alla protezione del territorio e alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. La nomina, formalizzata con nota del 29 settembre a firma dell’on. Giorgio Assenza, Presidente del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS, rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale maturato in oltre trent’anni di servizio presso il Dipartimento Regionale delle Foreste.

Nel corso della sua attività Bonaffini ha acquisito una significativa esperienza nel coordinamento dei servizi di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, anche in situazioni emergenziali, e nella collaborazione con le strutture impegnate nella protezione del territorio e nella gestione delle emergenze. «Ringrazio il Presidente Giorgio Assenza e il Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami. Un ringraziamento particolare va all’on. Totò Scuvera, con il quale stiamo portando avanti un lavoro costante in provincia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, raccoglierne le esigenze e contribuire concretamente alla sua crescita.

Metterò l’esperienza maturata in tanti anni di servizio a disposizione del Gruppo e del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e alla tutela del patrimonio boschivo siciliano». La prevenzione degli incendi e la salvaguardia del territorio rappresentano questioni che richiedono programmazione, competenza e un raccordo costante tra il livello regionale e le realtà locali. In questa direzione Bonaffini intende svolgere il nuovo incarico, contribuendo all’attività del Gruppo Parlamentare e alla costruzione di proposte concrete in un settore strategico per la Sicilia. «Questo incarico – conclude Bonaffini – sarà anche un’occasione per portare all’attenzione del livello regionale le esigenze che emergono dai territori e trasformarle, attraverso il confronto istituzionale, in iniziative e soluzioni concrete».