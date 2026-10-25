San Cataldo. Visita della Governatrice del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta al Rotary

SAN CATALDO. In occasione della consueta visita amministrativa al Rotary Club San Cataldo, la Governatrice del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta per l’anno 2026/2027, Lina Ricciardello, ha avuto modo di conoscere da vicino alcuni dei luoghi e delle testimonianze più significative della città. Prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico negli oltre cento anni di storia del Rotary in Sicilia, la Governatrice è stata accompagnata dai soci del Club in un itinerario alla scoperta delle tradizioni e del patrimonio culturale sancataldese.

La visita ha toccato l’ex Ufficio Postale, dove ha potuto ammirare i gruppi processionali delle Vare, e via Amico, con i monumentali Sanpaoloni, simboli della Settimana Santa di San Cataldo. La tappa successiva è stata il Calvario, dove la Governatrice ha apprezzato la serie dei pannelli ceramici dedicati alla Via Crucis. Il percorso si è concluso nella Chiesa Madre, dove l’Arciprete Alessandro Giambra ha accolto la delegazione, accompagnandola nella sala dedicata ai cinque vescovi sancataldesi. Proprio in questo spazio, nei mesi scorsi, i soci del Rotary Club San Cataldo hanno collocato un pannello commemorativo dedicato ai cinque illustri concittadini, nell’ambito delle iniziative per il ventennale della fondazione del Club.

Un’occasione significativa per condividere con la Governatrice non soltanto le bellezze e le tradizioni della nostra città, ma anche il valore della memoria, dell’impegno culturale e del legame con la comunità. Il Rotary incontra la storia e le tradizioni di San Cataldo, riconoscendo nella valorizzazione del patrimonio culturale un’importante opportunità di servizio al territorio.