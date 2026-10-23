San Cataldo. Il progetto delle Bibliocabine funziona. La vice sindaca Marianna Guttilla: “Segnale forte di Comunità”

SAN CATALDO. “Stamattina nel consueto giro tra le 3 Bibliocabine di San Cataldo una bella emozione di gioia nel vedere che ogni allestimento è’ rimasto intatto e soprattutto molti libri donati con dediche e messaggi per i lettori!”. E’ stato questo il soddisfatto commento dell’assessore alla cultura Marianna Guttilla a proposito delle Bibliocabine recentemente istituite al fine di promuovere cultura, dialogo lettura e scambi culturali tra i giovani e, più in generale, tra la popolazione.

<Si tratta – ha sottolineato Marianna Guttilla – di un segnale forte di comunità: La risposta dei sancataldesi è stata straordinaria, dimostrando grande attenzione, senso civico e altruismo”. La vice sindaco ha ringraziato i tanti donatori per i libri di ogni genere per tutte le età che gli sono stati generosamente consegnati, ma anche chi si è’ recato in bibliocabina rendendosi protagonista di gesti di condivisione e credendo nel progetto! La nostra San Cataldo ci stupisce ancora”.