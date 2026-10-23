Mussomeli, La Fratres verso il 50° anniversario di fondazione, Incontro preliminare con i presidenti alternatisi nel tempo.

MUSSOMELI – L’altro ieri sera, presso la sede del gruppo donatori di sangue “Fratres” di piazzale Mongibello, presenti i ragazzi del servizio civile, si sono ritrovati insieme, il consiglio direttivo, guidato dal presidente Vincenzo Sorce, e, dietro invito, tutti i Presidenti Fratres che sono stati alla guida del sodalizio nel corso dei lunghi anni di attività. Erano presenti per il consiglio direttivo Vincenzo Sorce, Filippo Misuraca, Calogero Genco, Marilena Pastorello, Enzo Munì e Calogero Sola. Inoltre erano presenti gli ex presidenti “Fratres” Maria Vincenza Dilena, Salvuccio Lamonaca, Antonino Russo, Enzo Schifano e Silvestre Messina. Presenti anche i volontari della prima ora Franco Maida, Salvatore Palermo, Enzo Noto, Carmelo Barba e Graziella Mingoia. E’ stato un incontro preliminare durante il quale Il presidente Sorce, con l’approssimarsi del 50° anniversario di fondazione del gruppo Fratres , ha manifestato il suo pensiero riguardante i festeggiamenti della ricorrenza con adeguate iniziative promozionali al riguardo. E’ stato un incontro in cui gli occhi dei presenti si sono incrociati e, assai felici e compiaciuti, hanno partecipato alla discussione plaudendo all’iniziativa e auspicando un salto di qualità del Gruppo Fratres, considerata la lunga e benefica presenza nel territorio, ormai punto di riferimento, assieme alla Misericordia, della comunità locale e del circondario. Va sottolineato che l’affiliazione del Gruppo donatori di sangue “Fratres” alla Confederazione delle Misericordie d’Italia risale al 1977. Neller prossime settimane seguirà altro incontro per stabilire organigramma, modalità e tempificazione per mettere in moto la macchina organizzativa per la celebrazione dell’evento.