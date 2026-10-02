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San Cataldo, Corale Polifonica “Renzo Chinnici”: il 2 ottobre omaggio musicale dedicato a San Francesco

Redazione 3

San Cataldo, Corale Polifonica “Renzo Chinnici”: il 2 ottobre omaggio musicale dedicato a San Francesco

Ven, 02/10/2026 - 09:13

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Si terrà questa sera, alle ore 19.00, presso la Chiesa dei Cappuccini di San Cataldo, un piccolo momento musicale dedicato a San Francesco d’Assisi, promosso dalla Corale Polifonica “Renzo Chinnici” di San Cataldo, diretta dal maestro Raimondo Capizzi.L’iniziativa nasce come occasione di preghiera, musica e riflessione in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, figura che continua a rappresentare un messaggio universale di pace, fraternità, semplicità e amore per il prossimo.Attraverso la musica e il canto corale, la Corale Polifonica “Renzo Chinnici” intende rendere omaggio al Santo di Assisi, offrendo alla comunità un momento di raccoglimento e di condivisione all’interno della suggestiva cornice della Chiesa dei Cappuccini.Un appuntamento semplice, ma ricco di significato, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme questo momento e rendere omaggio a San Francesco d’Assisi, nel segno della musica, della spiritualità e della fraternità.L’appuntamento è per questa sera alle ore 19.00 presso la Chiesa dei Cappuccini di San Cataldo.

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