Salute: cibi ultraprocessati,nei bimbi cambia risposta cerebrale

I bambini che consumano piu’ alimenti ultraprocessati mostrano una maggiore attivazione delle aree cerebrali legate alla ricompensa quando osservano immagini di cibi appetitosi. Questa risposta e’ associata a un maggiore aumento del grasso corporeo nell’anno successivo. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Kathleen Page e colleghi della Keck School of Medicine della University of Southern California, pubblicato su JAMA Network Open. La ricerca ha coinvolto 46 bambini tra sette e dieci anni, tutti inizialmente normopeso, seguiti nell’ambito dello studio BrainChild. I ricercatori hanno registrato l’attivita’ cerebrale attraverso la risonanza magnetica mentre i partecipanti osservavano immagini di alimenti come biscotti e patatine fritte, raccogliendo anche informazioni sulla dieta e sulla composizione corporea. I bambini che consumavano piu’ prodotti ultraprocessati presentavano una risposta piu’ intensa nello striato dorsale, regione coinvolta nei meccanismi di ricompensa e motivazione. Una maggiore attivazione di quest’area risultava associata a incrementi dell’indice di massa corporea e della percentuale di grasso dopo dodici mesi. Nel complesso, un consumo piu’ elevato di ultraprocessati era associato anche a maggiori valori di circonferenza vita, indice di massa corporea e grasso corporeo alla fine dello studio. Considerando le differenze nella risposta cerebrale, le associazioni con indice di massa corporea e percentuale di grasso si attenuavano rispettivamente del 31 e del 44 per cento. “Il cervello dei bambini e’ ancora in fase di sviluppo, le abitudini si stanno formando e le preferenze alimentari si stanno definendo”, spiega Page. Secondo la ricercatrice, comprendere questi meccanismi potrebbe aiutare a individuare interventi precoci. Gli autori sottolineano tuttavia che lo studio e’ osservazionale e non dimostra che gli alimenti ultraprocessati provochino alterazioni cerebrali o aumento di peso. Il gruppo intende ora verificare se sostituire questi prodotti con alimenti meno trasformati possa modificare le risposte cerebrali e influenzare l’aumento di peso nel tempo.