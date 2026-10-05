Risiko. X° Campionato Regionale Individuale: Giancarlo Ciulla del Club Eclettica vince la terza tappa di Caltanissetta e raggiunge la finale

Domenica 4 ottobre a Caltanissetta nella splendida cornice del Centro Culturale “Michele Abbate” si è giocata la terza ed ultima tappa (Sicilia centrale) del Campionato Regionale Individuale, giunto alla sua decima edizione.

Trentasei i presenti tra giocatrici e giocatori provenienti da tutti i Risiko Club Ufficiali della Sicilia: Palermo, Messina Acireale, Catania, Siracusa, San Cataldo e il club ospitante Caltanissetta. Il prestigioso torneo prevedeva tre partite giocate durante la giornata con la formazione di una classifica a somma di punti. I primi quattro della classifica della giornata vengono ammessi alla finale che decreterà il Campione Regionale 2026.

La prima partita iniziava puntualmente alle 10.30, come da programma, con i partecipanti divisi in nove tavoli da 4 giocatori. Alla fine della prima partita i vincitori dei propri tavoli erano, in ordine di punteggio: Fabio Castiglione (Acireale), Giancarlo Ciulla (Caltanissetta), Claudio La Monica (Palermo), Mariella Brucculeri (San Cataldo), Luigi Muro (Siracusa), Rosario Marino (Acireale), Luca Teriaca (Catania), Martino Brucato (Caltanissetta) e Maurizio Giunta (Caltanissetta).

Dopo la pausa pranzo si sono giocate le altre due partite che hanno visto formare la classifica definitiva della giornata: primo con 478 punti Giancarlo Ciulla (Eclettica Club CL), secondo Claudio La Monica (Eagles Club Pa) 454 punti, terzo Manuel Carapezza (Eagles Club Pa) 402 punti e quarto Rosario Marino ( World Domination Club Acireale). Pertanto, come da regolamento che prevede che i primi quattro di ogni tappa vadano direttamente in finale, i quattro giocatori vanno a giocare la finale che si giocherà a Siracusa l’8 novembre.

“Siamo soddisfatti sull’andamento della giornata. E’stato bello rivedere tanta gente a Caltanissetta dopo il Raduno Nazionale di luglio. – dichiarano dal direttivo – La vittoria del nostro Giancarlo, dimostra che il gioco del Risiko! non ha frontiere rispetto all’età: tra i giocatori presenti c’era Vincenzo Falzone 12 anni, che frequenta il nostro club assiduamente, e chi ha vinto è stato Giancarlo Ciulla, uno dei soci fondatori del nostro Club, che di anni ne ha 72. E poi ospitare l’evento in quella splendida location che è il Centro Culturale “Michele Abbate” è stato un gran piacere. Ricevere i complimenti da tutti i partecipanti ci inorgoglisce. E di questo siamo grati al Comune di Caltanissetta che ci ha concesso la struttura e per il sostegno dato per la nostra attività.”