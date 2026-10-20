Sutera. Sopralluogo della Protezione Civile per le criticità della parete rocciosa di Monte San Paolino e via San Giuseppe

SUTERA. Si è svolto un sopralluogo della Protezione Civile a Sutera, alla presenza del Sindaco e del responsabile Ufficio Tecnico Comunale, per affrontare le criticità legate al dissesto della parete rocciosa del Monte San Paolino e fare il punto sugli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio.

All’incontro hanno partecipato la dottoressa Olimpia Campo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Prof. Salvatore Miliziano, esperto di geotecnica e professore associato presso la Facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, il quale curerà la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa interessata dal fenomeno franoso.

L’intervento consentirà di salvaguardare l’acquedotto e creare le condizioni necessarie per la ripresa dei lavori dell’ascensore del Monte San Paolino, un’infrastruttura di particolare rilevanza per la comunità suterese. Nel corso del sopralluogo è stata affrontata anche la situazione di via San Giuseppe per la quale l’Amministrazione prosegue senza sosta la ricerca delle risorse necessarie alla messa in sicurezza. Il Sindaco ha rappresentato alla dottoressa Campo l’urgenza di intervenire, richiamando in particolare la condizione delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Il sindaco ha sottolineato: “Consentire agli sfollati di tornare nelle proprie case, in condizioni di piena sicurezza, costituisce una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale. Infatti, l’interlocuzione con la Protezione Civile si inserisce in un’attività istituzionale più ampia, che vede il Comune impegnato, con continuità e attraverso contatti settimanali con diversi soggetti competenti, nell’individuazione delle soluzioni tecniche e delle risorse finanziarie necessarie. L’Amministrazione comunale – ha concluso il sindaco – continuerà a seguire entrambe le situazioni, mantenendo costante il confronto con gli enti competenti per accelerare gli interventi di messa in sicurezza e dare risposte concrete alla comunità”.