Salute

Tredicenne perde la vita dopo essere rimasta schiacciata dal trattore condotto dal padre

Redazione 1

Tredicenne perde la vita dopo essere rimasta schiacciata dal trattore condotto dal padre

Lun, 19/10/2026 - 22:20

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Una tragedia terribile quella che s’è registrata nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne di Roggiano Gravina, comune del Cosentino. Qui una ragazzina di 13 anni è morta schiacciata da un trattore in località Lago dell’Esaro. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima si sarebbe trovata a bordo del mezzo agricolo assieme al padre quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra, finendo sotto le ruote del trattore stesso.

Uno schiacciamento che, purtroppo, per lei s’è rivelato fatale nonostante l’immediatezza dei soccorsi. Per la tredicenne, purtroppo, nonostante i tentativi di strapparla alla morte, alla fine non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

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