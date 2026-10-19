Tredicenne perde la vita dopo essere rimasta schiacciata dal trattore condotto dal padre

Una tragedia terribile quella che s’è registrata nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne di Roggiano Gravina, comune del Cosentino. Qui una ragazzina di 13 anni è morta schiacciata da un trattore in località Lago dell’Esaro. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima si sarebbe trovata a bordo del mezzo agricolo assieme al padre quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra, finendo sotto le ruote del trattore stesso.

Uno schiacciamento che, purtroppo, per lei s’è rivelato fatale nonostante l’immediatezza dei soccorsi. Per la tredicenne, purtroppo, nonostante i tentativi di strapparla alla morte, alla fine non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.