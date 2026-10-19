Scooterista 17enne perde la vita in un tragico incidente stradale: ferita gravemente una ragazza di 14 anni

Sangue sulle strade siciliane. Un tragico incidente stradale s’è verificato sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. Qui un giovane di 17 anni ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Con lui, in sella ad uno scooter, viaggiava una ragazza di appena 14 anni, rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L’incidente si è verificato vicino l’hotel Punta Tipa, lungo il tratto di strada che conduce in direzione Erice. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il marciapiede. L’impatto è stato violentissimo. Entrambi i ragazzi, che indossavano regolarmente il casco, sono stati sbalzati dallo scooter, finendo sull’asfalto.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che hanno soccorso i due giovani e li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Il diciassettenne, tuttavia, è deceduto a causa delle lesioni riportate nell’incidente, mentre la 14enne è stata invece sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi. La Polizia locale ha effettuato i rileivi al fine di ricosttruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.