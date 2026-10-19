Salute

Vallelunga. Il 20 ottobre al bivio Tumarrano manifestazione e presidio pacifico di autotrasportatori, agricoltori e allevatori contro il caro carburante

Redazione 1

Vallelunga. Il 20 ottobre al bivio Tumarrano manifestazione e presidio pacifico di autotrasportatori, agricoltori e allevatori contro il caro carburante

Lun, 19/10/2026 - 21:12

Condividi su:

VALLELUNGA. Martedì 20 ottobre prenderà il via una manifestazione organizzata dagli autotrasportatori di Vallelunga, con la partecipazione del settore agricolo e degli allevatori. Il programma prevede alle 6 il ritrovo presso il piazzale adiacente alla Villa Comunale. A seguire ci sarà lo spostamento verso il Bivio di Tumarrano (nella foto), dove verrà allestito un presidio pacifico.

​L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulle forti criticità che stanno colpendo duramente il nostro territorio, a partire dal caro carburante e dai rincari generali che mettono a rischio il lavoro di tante famiglie. Il sindaco Rosa Izzo, nel darne notizia ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare: “questa è una causa che riguarda ognuno di noi, non soltanto le singole categorie professionali. L’Amministrazione Comunale sarà presente in ogni momento del presidio, al fianco dei lavoratori e a sostegno delle realtà del nostro territorio. Uniamoci per far sentire la nostra voce!”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta