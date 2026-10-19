Vallelunga. Il 20 ottobre al bivio Tumarrano manifestazione e presidio pacifico di autotrasportatori, agricoltori e allevatori contro il caro carburante

VALLELUNGA. Martedì 20 ottobre prenderà il via una manifestazione organizzata dagli autotrasportatori di Vallelunga, con la partecipazione del settore agricolo e degli allevatori. Il programma prevede alle 6 il ritrovo presso il piazzale adiacente alla Villa Comunale. A seguire ci sarà lo spostamento verso il Bivio di Tumarrano (nella foto), dove verrà allestito un presidio pacifico.

​L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulle forti criticità che stanno colpendo duramente il nostro territorio, a partire dal caro carburante e dai rincari generali che mettono a rischio il lavoro di tante famiglie. Il sindaco Rosa Izzo, nel darne notizia ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare: “questa è una causa che riguarda ognuno di noi, non soltanto le singole categorie professionali. L’Amministrazione Comunale sarà presente in ogni momento del presidio, al fianco dei lavoratori e a sostegno delle realtà del nostro territorio. Uniamoci per far sentire la nostra voce!”.