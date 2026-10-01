Rapina con l’ascia in un centro scommesse di Palermo, arrestati due giovani / Video

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo due giovani di 20 e 24 anni subito dopo una rapina ai danni di un centro scommesse in corso Tukory. L’episodio si è verificato in orario di punta, intorno alle 20, con il locale affollato di clienti.

I due rapinatori, con il volto coperto di nero e armati di un’ascia tattica in ferro, sono entrati salutando con un “buonasera” prima di accanirsi contro la vetrata blindata della cassa.

La dipendente, spaventata, si è rifugiata in uno sgabuzzino mentre i malviventi continuavano a colpire il vetro fino ad aprirsi un varco. Dopo essere entrati nella cabina, i due hanno arraffato circa 1.700 euro in contanti tra banconote e monete. La fuga è durata pochissimo: all’uscita del locale i rapinatori si sono trovati di fronte gli agenti delle volanti del Commissariato “Centro”, intervenuti a seguito della segnalazione al 112.

I poliziotti hanno bloccato e ammanettato subito il giovane che impugnava l’ascia, mentre il complice è stato rintracciato e catturato poco dopo in via Marinuzzi, dove aveva cercato di nascondersi sotto un’automobile. L’intera sequenza è stata ricostruita grazie al racconto della dipendente e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre l’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti.