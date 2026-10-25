Rally, il grande ritorno di Marco Nicoletti: con Salvatore Cancemi conquista il podio nel Campionato Italiano IRC

CALTANISSETTA – Ci sono risultati sportivi che vanno ben oltre una classifica, un cronometro o un piazzamento sul podio. Ci sono vittorie che si misurano soprattutto con la forza di ricominciare, con la determinazione di tornare a inseguire una passione e con il coraggio di rimettersi in gioco. È anche questa la storia di Marco Nicoletti, pilota nisseno che, insieme al navigatore Salvatore “Totò” Cancemi, ha conquistato uno straordinario terzo posto nella classifica finale del Campionato Italiano IRC, categoria Rally4.

Un risultato arrivato al termine dell’11° Rally Colline Metallifere – Pomarance, disputato in Toscana, appuntamento conclusivo di un campionato particolarmente competitivo, nel quale l’equipaggio interamente nisseno ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Ma quello di Marco Nicoletti non è stato un ritorno alle competizioni come tanti altri. Alle spalle c’è un 2026 particolarmente difficile, un anno complesso sotto tanti profili, fatto di prove personali che meritano rispetto e riservatezza. Vicende sulle quali non è necessario soffermarsi, perché oggi a parlare sono soprattutto la sua determinazione e quel talento che, una volta tornato al volante di un’auto da corsa, ha saputo esprimersi nuovamente.

Ed è proprio questo l’aspetto più bello della sua impresa: Marco è tornato a correre. Ed è tornato a farlo da protagonista.

Al suo fianco l’esperienza e la professionalità di Salvatore Cancemi, navigatore con il quale ha formato un equipaggio tutto nisseno, capace di confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti della categoria Rally4.

A bordo della Peugeot 208 gestita dalla Modultec, Nicoletti e Cancemi hanno affrontato una gara tutt’altro che semplice. L’avvio non è stato dei più agevoli, soprattutto per la necessità di ritrovare immediatamente il ritmo dei piloti di vertice, protagonisti di un campionato dall’elevato livello tecnico e agonistico.

Ma prova dopo prova, chilometro dopo chilometro, l’equipaggio nisseno ha progressivamente ritrovato velocità, sicurezza e competitività, riuscendo a conquistare, secondo quanto riferito dal team, ben quattro prove speciali.

Una prestazione in crescendo che ha portato Nicoletti e Cancemi a giocarsi fino all’ultimo il secondo posto nella classifica finale del campionato.

A decidere tutto è stata la Power Stage, l’ultima prova speciale, nella quale vengono assegnati punti supplementari determinanti per la graduatoria conclusiva.

Il confronto con Giordano si è risolto per appena un secondo e due decimi. L’equipaggio formato da Giordano e Siragusa, su Lancia Ypsilon, ha fermato il cronometro a 4’45″8, mentre Nicoletti e Cancemi hanno concluso in 4’47″0, conquistando il secondo tempo di categoria nella prova decisiva.

Un margine davvero minimo, sufficiente però a determinare l’assegnazione dei punti che ha lasciato all’equipaggio nisseno il terzo gradino del podio nella classifica finale del Campionato Italiano IRC Rally4.

Resta il rammarico per un secondo posto sfumato sul filo dei decimi, ma soprattutto rimane la consapevolezza di avere disputato una gara di grande carattere, dimostrando qualità tecniche, velocità e una determinazione che non è mai venuta meno.

I risultati ufficiali della competizione riportano per l’equipaggio numero 25 un tempo complessivo di 1 ora, 3 minuti e 59,8 secondi, senza penalità, a conferma di una prestazione portata a termine con regolarità e impegno.

Ma il podio più importante, per Marco Nicoletti, è forse proprio quello della vita.

Dopo un anno così difficile, ritrovare il volante, il casco, le note del navigatore e l’adrenalina delle prove speciali rappresenta qualcosa che nessuna classifica potrà raccontare fino in fondo.

C’è poi un altro elemento che rende questo ritorno particolarmente significativo: l’affetto che circonda Marco Nicoletti. Quello della sua famiglia, dei suoi amici, delle persone che gli vogliono bene e di una città, Caltanissetta, che riconosce in lui non soltanto un pilota di talento, ma soprattutto un uomo capace di affrontare le difficoltà senza perdere la voglia di guardare avanti.

Un abbraccio ideale che accompagna questo risultato e che rende ancora più emozionante il ritorno alle competizioni di un protagonista del motorsport nisseno.

Il terzo posto nel Campionato Italiano IRC rappresenta certamente un traguardo sportivo importante, ma assume un significato ancora più profondo se letto alla luce del percorso personale che ha preceduto questo appuntamento.

Perché il talento può regalare grandi prestazioni, ma sono la passione, il carattere e la forza di volontà a rendere davvero speciale un ritorno.

E allora, al di là dei tempi, delle classifiche e di quel secondo e due decimi che ha separato l’equipaggio nisseno dal secondo posto, resta una certezza: Marco Nicoletti è tornato. È tornato a correre, a emozionare e a dimostrare tutto il suo talento.

Insieme a Salvatore Cancemi ha regalato a Caltanissetta un altro risultato di prestigio nel panorama automobilistico nazionale.

E oggi, più che mai, il sentimento è uno soltanto, quello di una città che idealmente lo abbraccia con stima, affetto e orgoglio. Grande Marco. Bentornato alle gare!