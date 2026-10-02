Presentati al Ct Palermo i 53° Internazionali di Sicilia e le squadre di serie A1. Numero 1 dell’entry list il ceco Kolar, n.173 al mondo

Per una settimana, il Circolo Tennis Palermo si vestirà ancora più a festa di quanto non stia ormai facendo dallo scorso 10 aprile, giorno di inizio delle celebrazioni per il Centenario del glorioso club di viale del Fante.

Quest’oggi sono stati presentati alla stampa i 53esimi Internazionali di Sicilia che tornano a distanza di 20 anni dall’ultima edizione vinta dall’attuale capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri. Dal 4 all’11 ottobre si giocherà una prova Challenger 50 maschile dotata di un montepremi di 56.700 euro. Testa di serie numero 1 sarà il ceco Zdenek Kolar, 173 al mondo, best ranking 111. Subito dopo, il perugino Francesco Passaro che vanta un best da numero 89 Atp. Tra gli altri azzurri di scena nel tabellone principale, il beniamino di casa il mancino Gabriele Piraino, presente oggi alla conferenza stampa, il napoletano Lorenzo Giustino ed il ligure di belle speranze Gianluca Cadenasso.

La domenica delle gare delle qualificazioni e quella della finale (si svolgerà alle ore 16) andranno a coincidere con le prime due giornate della serie A1. Domenica mattina a partire dalle ore 9, la squadra femminile giocherà in casa contro la Società Canottieri Casale (ci sarà anche il nuovo acquisto ovvero la toscana ex top 20 Martina Trevisan) mentre i ragazzi si recheranno a Ravenna. L’11 ottobre, formazione maschile in casa contro Santa Margherita Ligure, donne fuori casa a Roma contro il Parioli.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, Alessandro Lazzaro, presidente del Ct Palermo, Paolo Cannova, direttore dei 53esimi internazionali di Sicilia, Alessandro Anello, Assessore Comunale allo Sport ed al Turismo, Giulio Tantillo, Presidente del Consiglio Comunale e Fabio Gioia, componente della Giunta Coni Sicilia.

“Ci apprestiamo a vivere una settimana di grande tennis con il torneo Challenger che promette grande spettacolo e che siamo orgogliosi di organizzare proprio in un anno così speciale come quello del Centenario – ha detto Alessandro Lazzaro -. Ringrazio la Regione ed il Comune per il sostegno, così come i tantissimi partner privati che ci hanno dato fiducia. Non solo, i 53esimi Internazionali di Sicilia, ma nelle giornate del 4 e dell’11 ottobre, anche lo spettacolo della serie A1 con due squadre competitive specialmente quella femminile (finalista delle ultime tre edizioni n.d.r) con Martina Trevisan che potremo ammirare già domenica mattina“.

“L’entry list del torneo è di ottimo livello – sottolinea il direttore della manifestazione Paolo Cannova – con tanti giocatori provenienti da diverse nazioni. Tra gli atleti azzurri faremo certamente il tifo per il nostro Gabriele Piraino che giocherà anche la serie A1 ed occhio al giovane ligure Cadenasso. Wild card Fitp, il pugliese Pierluigi Basile ed il veronese Carlo Alberto Caniato”.

“Questo evento – ha sottolineato l’assessore Anello – è il fiore all’occhiello tra quelli messi in atto dal Circolo Tennis Palermo in questo bellissimo centenario e noi come amministrazione siamo felici di supportare”.

Nel prendere la parola nel corso della conferenza stampa, sia il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, sia il componente della Giunta del Coni Sicilia, Fabio Goia, hanno ribadito quelli che sono i valori che lo sport trasmette sotto tutti i punti di vista.

Per quanto concerne il torneo Challenger i biglietti sono in vendita sul circuito ticketone e per i tesserati Fitp e gli under 16 sono previste delle agevolazioni.

Si giocherà su tre campi e ogni giorno (da lunedì) Trm trasmetterà il match della sera.

(In foto da sinistra: Giulio Tantillo, Paolo Cannova, Fabio Gioi, Alessandro Anello e Alessandro Lazzaro).