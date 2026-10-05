Porte Aperte a San Cataldo: la grande festa dell’apicoltura con il marchio storico “Lega”

SAN CATALDO (CL) – L’appuntamento è di quelli da non perdere per tutti gli operatori, gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore apistico. Il 9 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, la Contrada Decano di San Cataldo farà da cornice a un eccezionale evento “Porte Aperte” organizzato presso lo Scifo Store.

Una giornata interamente dedicata al mondo delle api, della natura e delle tecnologie più innovative per l’apicoltura, che vedrà la straordinaria partecipazione di una delegazione d’eccezione direttamente dalla storica azienda Industrie Lega 1937 – da decenni punto di riferimento globale nella produzione di macchinari e attrezzature professionali esportati in oltre 100 Paesi.

A testimoniare l’importanza dell’evento e la centralità del territorio siciliano per il marchio interverranno il giovane e dinamico proprietario di Lega S.r.l., Gaetano Fasolino, e il direttore Generale Galassi, che saranno presenti per incontrare personalmente apicoltori e professionisti del settore, illustrando le ultime novità e le soluzioni più avanzate per la lavorazione del miele e la gestione degli alveari.

Innovazione, condivisione e convivialità

Oltre all’aspetto puramente tecnico e professionale, che permetterà di scoprire da vicino macchinari all’avanguardia e attrezzature di altissima qualità, l’evento è pensato come un momento di festa e di unione per l’intera comunità apistica.



Per rendere la giornata ancora più piacevole, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con un eccellente pranzo in compagnia, impreziosito dai deliziosi piatti tipici preparati appositamente da uno chef siciliano.

Informazioni e prenotazioni

• Dove: Presso Scifo Store, Contrada Decano – San Cataldo (CL)

• Quando: 9 ottobre, dalle 9:00 alle 18:00

Nota per i partecipanti: Per permettere agli organizzatori di gestire al meglio i preparativi e l’allestimento del pranzo, è gradita la conferma della presenza comunicando il numero dei partecipanti.

Un’occasione unica per fare rete, scoprire il meglio dell’innovazione apistica e celebrare insieme la passione per le api e il territorio!