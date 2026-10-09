Pordenonelegge da record: oltre 190mila presenze, la cultura traina economia e territorio

(Adnkronos) – Pordenonelegge come formidabile esperienza culturale, sociale ed economica: nel giorno della Festa del Ringraziamento – oggi, venerdì 9 ottobre, a Palazzo Montereale Mantica – la 27/a edizione della Festa del libro e della libertà si congeda con i dati di un successo che va oltre ogni previsione e certifica ufficialmente il sorpasso sui risultati dell’edizione 2025, già d’eccezione. Alla luce delle stime della Prefettura, nel 2026 il festival ha registrato oltre 190mila presenze, segnando un balzo in avanti nettissimo rispetto alle 160mila monitorate nel 2025. Un'edizione che ha visto passare la storia in presa diretta: inaugurata dall'iconica presenza dello scrittore Salman Rushdie e segnata da figure eminenti dell'attualità internazionale come Vera Politkovskaja – che ha ricordato la madre Anna nel ventennale dal suo assassinio – fino al memorabile sigillo istituzionale impresso dall’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal partecipatissimo Concerto per l’Italia, affidato al Trio Il Volo. Come sempre, la Festa del Ringraziamento di Pordenonelegge – con la partecipazione dei curatori del festival Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet e della direttrice di Fondazione Pordenonelegge.it Michela Zin – è stata l’occasione per condividere la soddisfazione dei grandi traguardi raggiunti insieme al team organizzativo, ai volontari, ai partner e a tutta la comunità. A sottolineare la portata dell'effetto socio-economico del festival è l’ indagine scientifica focalizzata sulle legacies della presenza pluriennale del festival sul territorio, volta a misurare i volumi di ricchezza, turismo e occupazione generati. Lo studio, a cura di Guido Guerzoni dell'Università Bocconi di Milano e che verrà presentato ufficialmente giovedì 5 novembre (Palazzo Montereale Mantica, ore 18), accende i riflettori su un dato record a livello nazionale, la cifra di spesa media pro capite giornaliera: il pubblico di Pordenonelegge si conferma ad altissima capacità di spesa, superando di gran lunga i benchmark nazionali monitorati dagli enti ufficiali di turismo e statistica con 340 € pro capite al giorno registrati per i turisti internazionali (contro i 212 euro rilevati da Confesercenti/Centro Studi Turistici) e con 307,70 euro pro capite al giorno di spesa quantificati per i turisti italiani che pernottano sul territorio, una cifra che surclassa i dati di Banca d'Italia (136 euro) ed Enit/Isnart (113 euro). È invece stimato in 103,40 euro pro capite al giorno l'impatto economico generato dagli escursionisti, ovvero i visitatori in giornata. E dal 16 al 20 settembre sono state vendute oltre 23mila copie di libri, per un totale di circa 6.500 titoli diversi, nella top 10 degli autori italiani troviamo Mario Calabresi, Csaba dalla Zorza, Aldo Cazzullo, Mauro Corona, Matteo Lancini, Ilaria Tuti, Francesco Costa, Stefania Andreoli, Stefano Nazzi e Concita De Gregorio. Fra gli autori stranieri – che hanno venduto in media fra 90 e 140 copie a titolo – svettano Salman Rushdie, Kader Abdolah, Vera Politkovskaja, Nelio Biedermann ed Eshkol Nevo. «I risultati straordinari impressi da questa edizione – osserva il Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti – dimostrano che il festival esprime con forza l’incrocio virtuoso fra cultura e impresa. Di cultura non solo si mangia – e i consumi dei nostri turisti lo dimostrano – ma di cultura si vive, si cresce e si presidia lo spazio democratico. La straordinaria spinta produttiva di un festival letterario è l’elemento catalizzatore che ci proietta con forza verso il traguardo di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027». Pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, tornerà nel 2027, da mercoledì 15 a domenica 19 settembre. Pordenonelegge si conferma un fenomeno fortemente radicato anche online. Su instagram nel mese di settembre i contenuti del festival hanno sprigionato ben 3.587.732 visualizzazioni complessive e 3.057.834 impression concentrate nei giorni clou della kermesse (14-22 settembre). La pagina Facebook di pordenonelegge ha sprigionato ben 3.000.000 di visualizzazioni organiche. L'edizione 2026 segna la definitiva consacrazione del festival su TikTok. con 183.200 visualizzazioni complessive, 60.400 spettatori totali e ben 55.800 nuovi utenti che si sono approcciati per la prima volta al festival. YouTube sorpassa i benchmark nazionali: nel periodo chiave del festival, il canale ha registrato un balzo in avanti imponente, passando dalle 63.552 visualizzazioni del 2025 a ben 98.814 visualizzazioni totali.

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