Picchi (Regione Lombardia): “Siamo primi per numero di tesserati di atletica”

(Adnkronos) – "Per noi questo gemellaggio è un valore aggiunto, perché quando due realtà così importanti si uniscono è un moltiplicare il valore. L'atletica per noi è uno sport di grande valore perché sta un po’ alla base di tutti gli sport. In Lombardia, tra l’altro, l'atletica ha un numero di tesserati molto elevato: siamo la prima Regione per numero di tesserati e ha anche una grande presenza di campioni sia under 23 sia campioni olimpici. Siamo particolarmente legati a questo sport e lo vogliamo distribuire in più contesti possibili". E’ quanto affermato da Federica Picchi, sottosegretaria allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, all’evento di presentazione, organizzato presso Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione ‘Il futuro dell’atletica va in scena’, promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica. "Questo è anche il motivo per cui abbiamo varato il Progetto Talento che premia i giovani più talentuosi, che studiano e fanno sport nel mondo dell'atletica. Inoltre, abbiamo passato questa misura da 50 a 80 mila euro, premiando ogni anno decine di ragazzi che vanno a costituire, di solito, i primi posti nel medagliere europeo nelle competizioni atletiche. Per noi, quindi, è un grande vanto, ricco di risultati tangibili oltre che intangibili, perché questi ragazzi diventano anche modello di resilienza, di impegno e di valore dello stare insieme e del gioco di squadra per tanti altri giovani", conclude.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)