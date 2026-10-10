Paul Seixas vince il 120° “il Lombardia”

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha vinto la 120^ edizione de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, 239 km con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Enric Mas (Movistar Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek) hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – 239km in 5h49’28”, alla media di 41.033km/h

2 – Enric Mas (Movistar Team) a 48″

3 – Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1’05”

4 – Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 1’20”

5 – Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) s.t.

Il vincitore del 120° Il Lombardia presented by Crédit Agricole, Paul Seixas, ha dichiarato subito dopo il traguardo:

“E’ stata una vittoria pazzesca. Tutto è andato alla perfezione. I miei compagni di squadra hanno svolto un lavoro encomiabile, spingendo anche più del dovuto, e io ho avuto le gambe giuste per premiare il loro lavoro. Quando ho visto che il ritmo del gruppetto dei migliori non era sufficiente ho deciso di attaccare, e da lì è stata come una cronometro fino all’arrivo. Quando ho scollinato il San Fermo della Battaglia per l’ultima volta ho capito che ce l’avevo fatta. Ho realizzato il mio sogno. Dopo i campionati del mondo ho deciso che dovevo puntare su Il Lombardia. Mi sono preparato alla perfezione per vivere una giornata come questa”.