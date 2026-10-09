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Panama, terremoto di magnitudo 7.6: scatta l’allerta tsunami

AdnKronos

Panama, terremoto di magnitudo 7.6: scatta l’allerta tsunami

Ven, 09/10/2026 - 20:57

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.6 della Scala Richter è stato registrato a Panama. Lo ha reso noto l'Usgs spiegando che l'epicentro è stato individuato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba, a Panama. In seguito al sisma è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica e la sua durata è stata prolungata. I media locali spiegano che nella capitale si sono registrate scene di panico. L'Usgs ha anche diramato un allarme tsunami per la costa orientale del
Pacifico. In particolare, il rischio tsunami riguarda le coste di
Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador e Messico. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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