Pallavolo Femminile Serie C. Ottimo inizio per la Sicurtransport Sommatino: battuta 3-0 la Kephas Volley Primula

Nel campionato di pallavolo femminile di serie C esordio vincente per la Sicurtransport di Sommatino che ha battuto con un netto 3-0 finale la Kephas Volley Primula. La compagine di casa, il cui presidente è Salvatore Sammartino, è allenata da Antonio Fonte ed ha come preparatore atletico Gabriele Tricoli. Il suo roster è stato formato da: Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro, Lara Hendricks e Sara Gervasi.

Il match s’è disputato nella palestra Vittorini a Ravanusa e ha visto il sestetto di coach Fonte prevalere già dal primo set nel quale le sommatinesi si sono imposte 25-17 grazie alla superiorità mostrata dal roster nisseno. Nel secondo set, ancora Sicutransport sugli scudi con le ragazze sommatinesi scatenate che hanno sconfitto 25-20 le avversarie conquistando un doppio vantaggio che ha dato loro forza e morale. Infine, la pratica Kephas è stata chiusa nel terzo set nel quale le padrone di casa si sono sbarazzate delle avversarie con un netto 25-18. Dunque, parte decisamente bene l’avventura delle sommatinesi nel campionato di serie C di pallavolo femminile. E nel prossimo turno le sommatinesi se la vedranno in trasferta contro l’Aura Volley Terrasini domenica 1° novembre alle ore 18.