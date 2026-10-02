Il Comune di Caltanissetta al fianco di AIRC per la Campagna Nastro Rosa a sostegno della ricerca e della prevenzione per il cancro al seno

Anche quest’anno ANCI e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS rinnovano l’impegno ad illuminare di rosa i palazzi comunali e/o i monumenti più significativi dei Comuni, in occasione della Campagna Nastro Rosa AIRC che ha inizio il 1° di ottobre, e che ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della ricerca e della prevenzione per il tumore del seno.

Nel mese di ottobre centinaia di monumenti e palazzi comunali in tutta Italia si illuminano di rosa per ricordare appunto l’importanza della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne: ogni anno in Italia si registrano circa 56.000 nuove diagnosi, una donna su otto si ammala nell’arco della vita.

Grazie alla ricerca, però, dagli anni ’90 ad oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78% fino all’89,5%*, numeri che significano migliaia di vite salvate.

Ma finché tutte le donne non avranno le stesse possibilità di cura, il Nastro Rosa di AIRC non sarà completo. Il traguardo può sembrare vicino, ma il cosiddetto “ultimo miglio” è sempre il più difficile e complesso, dove si affrontano le forme più aggressive e quelle che non rispondono alle terapie attualmente disponibili, come il tumore al seno triplo negativo, che risponde solo in parte ai trattamenti attualmente disponibili e colpisce soprattutto in giovane età, e i carcinomi mammari metastatici, che oggi riguardano circa 55.000 donne in Italia (Fonte: I numeri del cancro in Italia 2025, a cura di AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, ONS, PASSI, PASSI d’Argento, SIAPeC-IAP).

E qui la ricerca può fare la differenza, trasformando nuove scoperte in opportunità di cura. Per questo, nel 2026 Fondazione AIRC ha destinato oltre 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito, sostenendo il lavoro di ricercatrici e ricercatori impegnati a trovare soluzioni sempre più efficaci per tutte le donne e per tutti i pazienti.

Un grande traguardo è a portata di mano

La sfida è però ancora aperta per il 10,5% circa di pazienti, per le quali non ci sono ancora cure abbastanza efficaci. Per questo il nastro rosa di AIRC è incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente; infatti il traguardo è curare tutte le donne.

Per raggiungere questo traguardo occorre il contributo di tutte e tutti, ed è per questo che AIRC e l’ Amministrazione comunale di Caltanissetta si uniscono nel mese di Ottobre nella lotta contro questo tumore.

Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta: “Illuminare Palazzo del Carmine di rosa è un gesto simbolico ma dal forte valore della nostra comunità. Vogliamo ricordare a ogni donna l’importanza fondamentale della prevenzione, dello screening e del sostegno continuo alla ricerca scientifica. La salute dei nostri cittadini è un bene essenziale e, come amministrazione, saremo sempre in prima linea per promuovere la tutela della salute, la consapevolezza e la vicinanza a chi affronta questa battaglia”.

*Fonti dei dati: AIRTUM 2026; AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro in Italia 2020 e 2025