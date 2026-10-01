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Padre rimprovera il figlio: il 17enne ferisce il genitore con un utensile da cucina

Redazione

Padre rimprovera il figlio: il 17enne ferisce il genitore con un utensile da cucina

Gio, 01/10/2026 - 18:11

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Una discussione dopo un rimprovero del padre al figlio sarebbe stata all’origine dell’aggressione fisica da parte del ragazzo 17enne contro il genitore, ferito al corpo. Dalle informazioni disponibili, il giovane avrebbe afferrato un utensile da cucina, colpendo due volte il padre sessantunenne a un avambraccio e alla schiena.

I colpi non hanno preso il padre in punti vitali, e da quanto è emerso l’uomo è stato medicato a domicilio per escoriazioni, senza la necessità di un decorso ospedaliero, perciò non sarebbe in pericolo di vita. Portati in caserma a CHIOGGIA, padre e figlio sono stati ascoltati dai Carabinieri della compagnia. Il genitore non sarebbe intenzionato a denunciare il figlio per quanto accaduto

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