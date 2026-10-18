One Piece, Goku e i supereroi: anche i cosplayer scendono in piazza in Francia

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Goku, One Piece, Batman, Captain America e non solo. Tra i manifestanti che ieri hanno animato le proteste di Parigi e delle principali città francesi, sfociate in disordini,sono apparse alcune facce note, che hanno riempito i social network e si sono presi, con ironia, la scena, non riuscendo però a spostare l'attenzione mediatica dai violenti che hanno messo a ferro e fuoco strade e negozi. Il mondo anime, soprattutto negli ultimi anni, è sempre più rappresentato nelle piazze. La bandiera di One Piece è sventolata spesso come simbolo di libertà e ribellione, e anche nella giornata di ieri sono apparsi cosplayer di diversi personaggi come, ovviamente, il protagonista Luffy e l'ammiraglio Kizaru. Oltre a One Piece, in piazza sono 'scesi' anche Dragon Ball e Naruto. Goku si è esibito tra i manifestanti mimando anche la sua celebre 'Kamehameha', l'onda energetica che è stata diretta contro una bicicletta già in fiamme, mentre tra la folla è emerso anche Piccolo, popolare personaggio che ha aizzato la folla francese. Sugli Champs-Elysee è apparsa invece l'Organizzazione Alba, gruppo ninja di 'Naruto'. Non potevano mancare i supereroi, con Batman e Capitan America a guidare le proteste tra Parigi e Bordeaux. Presente anche Star Wars, con la spada laser di Obi Wan Kenobi e gli stormtrooper imperiali, i goblin di Clash of Clans e… Lionel Messi. Diversi manifestanti infatti hanno mostrato la maglietta del fuoriclasse argentino, che ha giocato anche in Francia con la maglia del Paris Saint-Germain, ergendolo così a simbolo di protesta. Un manifestante invece ha scelto di scendere in piazza travestito da un altro tipo di idolo, Michael Jackson.

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