Caltanissetta. L’Asp ringrazia la Bcc dei Castelli e degli Iblei per la donazione di una risonanza magnetica all’Ospedale di Mazzarino

CALTANISSETTA. Un significativo gesto di solidarietà sociale rivolto al potenziamento e al miglioramento dell’assistenza sanitaria del territorio. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta esprime il proprio più sentito ringraziamento alla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei per la generosa donazione di un tomografo a Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, destinato al Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Mazzarino.

L’investimento, del valore economico di circa 700 mila euro, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e le realtà economiche e sociali del territorio. L’acquisizione della nuova apparecchiatura consentirà di dotare la struttura di una tecnologia diagnostica avanzata, rafforzando la capacità operativa dell’ospedale, ampliando l’accesso a prestazioni specialistiche avanzate e migliorando l’appropriatezza e la tempestività dei percorsi assistenziali a beneficio dell’intera comunità.

L’installazione della Risonanza Magnetica assume un valore straordinario e strategico per l’Ospedale “Santo Stefano” di Mazzarino, un presidio sanitario in cui un’apparecchiatura di tale portata ed elevata tecnologia diagnostica non è mai stata presente prima d’ora.

L’Azienda Sanitaria, che ha ringraziato tramite il direttore generale Salvatore Ficarra la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei, ha già avviato le attività propedeutiche all’installazione. Nella giornata di venerdì 9 ottobre 2026, si è svolto il primo sopralluogo congiunto tra i tecnici dell’ASP di Caltanissetta e i rappresentanti tecnici della ditta fornitrice dell’apparecchiatura, finalizzato alla valutazione degli ambienti e alla pianificazione degli interventi necessari. L’incontro ha definito le attività di adeguamento strutturale e impiantistico dei locali e il relativo cronoprogramma. Il completamento dei lavori e l’installazione dell’apparecchiatura sono previsti entro il mese di gennaio 2027, a cui seguiranno gli adempimenti per la messa in esercizio.