Beni culturali, Valle dei Templi “modello globale di fruizione archeologica universale” per accessibilità

Prestigioso premio per il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, che viene riconosciuto tra le migliori eccellenze nell’ambito del Premio internazionale “Turismi Accessibili”, promosso dall’associazione Diritti Diretti aps. La giuria di esperti ha assegnato al Parco il premio nella categoria “Accoglienza e fruizione nei luoghi della cultura”, definendolo un “modello globale di fruizione archeologica universale” per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali.

«Siamo fieri di questo riconoscimento – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che dimostra come la bellezza della nostra terra debba e possa essere davvero alla portata di tutti. Garantire a ogni cittadino il diritto di fruire dell’arte e della storia è una priorità del governo Schifani, oltre che un dovere».

Il sito di Agrigento garantisce oggi l’accessibilità dell’85 per cento dell’area archeologica, grazie a un servizio di navetta gratuita per visitatori con disabilità e accompagnatori, alla disponibilità di sedie a rotelle e carrozzine elettriche ad uso gratuito, a percorsi dedicati e mappe con indicazioni sulle difficoltà. L’offerta comprende anche cartelli per bambini e persone in carrozzina, pannelli Braille lungo la Via Sacra, modelli tattili dei monumenti, monitor e Qr Code con video in Lingua dei segni. Grazie ai fondi del Pnrr, infine, sono stati sviluppati avatar e piattaforme digitali, mappe interattive, anelli intelligenti e un’app mobile dedicata al Museo regionale Griffo.

«Si tratta di un premio che ci inorgoglisce innanzitutto per la sua finalità – spiega il direttore del Parco, Roberto Sciarratta – In questi anni l’ente da me guidato ha investito con convinzione importanti risorse tecniche ed economiche per rendere il nostro patrimonio accessibile a persone con ogni tipo di disabilità, poiché siamo convinti che la cultura e la bellezza siano diritti inalienabili di ogni cittadino».

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 17 ottobre alle 10, nella Sala delle Tele del “Museo Michetti”, detto MuMi, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.