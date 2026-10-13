Estate 2026, per il caldo mortalità aumentata del 10% tra over85

“La valutazione dell’intero periodo estivo mostra che nelle 54 città italiane monitorate l’incremento della mortalità è stato contenuto al 2%, nonostante ondate di calore particolarmente intenso e prolungato. L’analisi evidenzia un aumento del 4% al Centro-Sud, mentre al Nord i dati sono in linea con quelli attesi”. Tra gli over 85 tuttavia l’incremento ha visto un “eccesso del 10%” rispetto all’atteso. Emerge dai dati del Sistema di allarme e sorveglianza della mortalità giornaliera elaborati dal Dep Lazio per il ministero della Salute. L’incremento della mortalità in concomitanza con le onde di calore è stato più significativo a Torino, Padova, Roma, Latina, Bari, Palermo, Catania e Cagliari”.