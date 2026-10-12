Furto, lesioni e maltrattamenti in famiglia: 3 arresti tra Caltanissetta e Gela per pene definitive

La Polizia di Stato, in esecuzione di provvedimenti dell’A.G., ha tratto in arresto tre condannati a pene definitive a oltre sei anni di reclusione, giudicati responsabili, a vario titolo, dei reati di lesioni, maltrattamenti, atti persecutori e contro il patrimonio. A Gela, un quarantaduenne, riconosciuto colpevole dei reati di furto e ricettazione, dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione; l’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto al carcere di Gela dagli agenti del Commissariato di P.S. Sempre a Gela un quarantottenne, riconosciuto colpevole dei reati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dovrà scontare un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Infine, nel capoluogo, un trentunenne, riconosciuto colpevole di lesioni personali, arrestato dalla Squadra Mobile, dovrà scontare la pena di un anno e 5 mesi in regime di detenzione domiciliare.