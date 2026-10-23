‘Ndrangheta, arrestato latitante cosca Barbaro nascosto in comunità

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha scovato e arrestato a Reggio Calabria un pluripregiudicato appartenente alla cosca Barbaro Castanu di Platì, latitante dal novembre dello scorso anno. L’uomo si era reso irreperibile sfuggendo al blitz della Guardia di Finanza di Milano nell’ambito dell’operazione antidroga “Skyfall”, che vedeva coinvolte altre 28 persone collegate ai clan di Platì e Africo.

Sulle sue spalle pende l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e possesso illegale di armi: la Procura milanese gli contesta in particolare la gestione di un traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina arrivate dal Sud America.

I poliziotti della Squadra Mobile reggina, convinti che il ricercato fosse tornato nel proprio territorio d’origine in cerca di copertura, hanno stretto il cerchio attorno alla zona nord del capoluogo dopo aver notato alcuni spostamenti sospetti.

L’irruzione è scattata in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove l’uomo si era stabilito da poco con l’intento apparente di disintossicarsi. Bloccato senza che potesse opporre resistenza, gli è stato sequestrato uno smartphone che sarà ora analizzato dagli investigatori.

– Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).