Motori. La Torre – Famà (Skoda Fabia) s’impongono al Rally di Taormina

Ha regalato emozioni intense e sfide a tinte forti il Rally Taormina 2026, che ha incoronato il giovane equipaggio di casa formato da Emanuele La Torre e Fausto Famà i quali hanno usato con profitto la Skoda Fabia del Teram Erreffe. Gli alfieri del Team Automobilistico Phoenix hanno costruito la prima vittoria nella “loro” gara e si sono imposti in 6 delle 8 prove speciali in programma nella competizione organizzata con professionalità e precisione dalla New Turbomark Rally Team. Le due rimanenti posizioni del podio, tutto Skoda, sono state per Marcello Rizzo navigato da Maurizio Messina che ha respinto gli attacchi di Alessandro Casella e Sergio Scuderi, i messinesi del team organizzatore hanno difeso la seconda piazza, soprattutto sul finale, quando il driver di Piraino ed il peloritano della GP Sport hanno recuperato con bravura il testacoda che sulla PS 4 è costato oltre 15”. Per entrambi gli equipaggi uno scratch nelle ultime due prove.

Nella gara regionale di auto storiche il miglior tempo lo hanno conquistato i corleonesi dell’Island Motorsport Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella sulla generosa Porsche 911 curata dal Team Guagliardo di 3° Raggruppamento, mentre nella Regolarità a media Francesco e Giovanni Previti del Messina Classic Team su Fiat 903 Berlina, si involano verso la vittoria. Le migliaia di visitatori e turisti presenti a Taormina ed il folto pubblico del rally, sono stati una cornice prestigiosa ed impareggiabile sia nella Cerimonia di partenza, sia alla premiazione dei vincitori, per la quale a congratularsi con i migliori equipaggi è arrivato l’On. Cateno De Luca, Primo Cittadino di Taormina, l’On. Pippo Lombardo, Sindaco di Roccalumera e il Presidente dell’Azienda Servizi Municipalizzati della capitale del turismo Pippo Campagna.

La competizione ha assegnato punti pesanti per il campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche ed ha completato il calendario di Coppa Rally 9^ Zona, che a sua volta ha assegnato il successo ad Andrea Nastasi e Giuseppe Stassi. L’equipaggio del Team del Mago su Skoda Fabia ha dovuto alzare bandiera bianca dopo la PS 1, lasciando via libera ad Alessio Pollara e Gaspare Beninati su auto gemella, ma il giovane palermitano ed il trapanese hanno vanificato la possibilità con una toccata sul primo crono della domenica. A ridosso del podio hanno chiuso l’orlandino Giuseppe Oieni che insieme all’esperto Sergio Raccuia hanno evitato ogni rischio superfluo, poi l’equipaggio messinese Giovanni Celesti e Fabio De Domenico con un passo costante hanno completato la top five precedendo il duo di casa nei colori AF Sport formato da Carlo Naccari e Biagio Puma Catalano. Il nisseno Salvatore Di Bendetto ed il pattese Giovani Barbaro, già con la coppa Over50 in mano sono ottavi alla fine, nel nutrito gruppo di Skoda Fabia.

Appassionante la sfida per le 2 Ruote motrici della Rally 4, vinta dal campano più volte tricolore in salita Salvatore Tortora, che insieme all’umbra Margherita Vezzosi ha usato la strategia più proficua al volante della Peugeot 208 GT Line, passando in testa già nella seconda prova e chiudendo con merito al 7° posto assoluto. L’equipaggio Campano/umbro dell’Ateneo Motorsport sulla generosa vettura preparata dal Team Blu Orange, ha respinto ogni avvicinamento del palermitano Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi ed anche di Andrea Pietro Mogavero affiancato da Gabriele Alfano. Sempre in Rally 4 ma con i motori aspirati gli agrigentini Jerry Mingoia e Calogero Calderone hanno portato davanti a tutti la loro Peugeot 208 Vti. Nella categoria Rally 5, le vetture più simili alla serie, ha vinto il siracusano Emanuele D’Angelo ed il messinese Paolo Celi che hanno duellato a lungo con i locali Antonio Mastroeni navigato da Manuel Palella, entrambi sulle Renault Clio. Conferma per Angelo Sturiale e Giulia Gentile sulla fidata Renault Clio Williams nella racing Start Plus.



CLASSIFICA FINALE RALLY DI TAORMINA 2026: 1. LA TORRE-FAMA’ (Skoda Fabia RS Rally2) in 44’37.4; 2. RIZZO-MESSINA (Skoda Fabia RS Rally2) a 15.0; 3. CASELLA-SCUDERI (Skoda Fabia RS Rally2) a 25.7; 4. OIENI-RACCUIA (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’40.5; 5. CELESTI-DE DOMENICO (Skoda Fabia R2 EVO) a 3’19.6; 6. NACCARI-CATALANO PUMA (Skoda Fabia RS) a 3’31.8; 7. TORTORA-VEZZOSI (Peugeot 208) a 3’47.3; 8. DI BENEDETTO-BARBARO (Skoda Fabia RS Rally2) a 3’49.0; 9. CANNINO-BUSCEMI (Peugeot 208) a 3’58.6; 10. MOGAVERO-ALFANO (Peugeot 208) a 4’15.9.