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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp d’Indonesia – Diretta

AdnKronos

MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp d’Indonesia – Diretta

Sab, 10/10/2026 - 08:06

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia e oggi, sabato 10 ottobre, tocca alla gara Sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.  La gara lunga è in programma invece domani, domenica 11 ottobre, alle ore 9.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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