MotoGp, Martin si prende la pole in Giappone davanti ai fratelli Marquez

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Jorge Martin si prende la pole position in MotoGp. Nella notte di oggi, sabato 3 ottobre, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, ultimo appuntamento del Mondiali, in 1:42.371. Dietro di lui, leader della classifica Piloti, la Ducati di Marc Marquez, che partirà quindi dalla prima fila. In seconda invece la Ducati Gresini di Alex Marquez, che ha concluso con il terzo tempo, e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Scatterà quindi invece la KTM di Pedro Acosta e sesta la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo Enea Bastianini, ottavo Raul Fernandez e nono Diogo Moreira. Ai Ogura chiude la top ten e precede Fabio Quartararo. Eliminata nel Q1 invece l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Ecco la griglia di partenza del Gp del Giappone: 1 Jorge Martin (Aprilia) 1:42.371 2 Marc Marquez (Ducati) +0.110 317.6 3 Pedro Acosta (KTM) +0.122 317.6 4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.159 315.7 5 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.175 316.7 6 Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.257 313.0 7 Enea Bastianini (KTM) +0.298 316.7 8 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +0.370 313.9 9 Diogo Moreira (Honda LCR) +0.545 314.8 10 Johann Zarco (Honda LCR) +0.547 306.8 11 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +0.562 316.7 12 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.688 313.0

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