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Modena, marito e moglie trovati morti in casa: i due anziani sono stati decapitati

AdnKronos

Modena, marito e moglie trovati morti in casa: i due anziani sono stati decapitati

Gio, 15/10/2026 - 21:16

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(Adnkronos) – Due anziani coniugi italiani sono stati trovati morti all'interno della loro casa di Mirandola nel Modenese. Sul posto si trovano i sanitari del 118 e i poliziotti che si stanno occupando delle indagini sulla morte dei due, lui 80 anni, lei 70. I corpi sono stati decapitati. Sentito dai poliziotti, a quanto apprende l'Adnkronos, il figlio della coppia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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