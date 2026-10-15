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Milano, studentessa tedesca in Erasmus denuncia aggressione in via Giacosa

AdnKronos

Milano, studentessa tedesca in Erasmus denuncia aggressione in via Giacosa

Gio, 15/10/2026 - 21:03

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(Adnkronos) – Una 21enne tedesca, studentessa Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita questa mattina, attorno alle 5, da due sconosciuti in via Giacosa a Milano. La ragazza è riuscita a chiedere aiuto a due passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il Radiomobile.  La giovane è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale, dove si trova ricoverata per accertamenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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