Migranti: 26 approdati a Lampedusa; 234 nell’hotspot

Ventisei migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che due barchini sono stati soccorsi dalle motovedette di Frontex e della capitaneria di porto. I due gruppi, composti da bengalesi, etiopi, pakistani e sudanesi, hanno riferito di essere partiti da Zuwarah, in Libia, e di avere pagato in media 4 mila euro a testa per la traversata. Dopo lo sbarco, tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 234 ospiti.