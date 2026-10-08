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Migranti: 26 approdati a Lampedusa; 234 nell’hotspot

Redazione

Migranti: 26 approdati a Lampedusa; 234 nell’hotspot

Gio, 08/10/2026 - 16:34

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Ventisei migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che due barchini sono stati soccorsi dalle motovedette di Frontex e della capitaneria di porto. I due gruppi, composti da bengalesi, etiopi, pakistani e sudanesi, hanno riferito di essere partiti da Zuwarah, in Libia, e di avere pagato in media 4 mila euro a testa per la traversata. Dopo lo sbarco, tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 234 ospiti. 

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